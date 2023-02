Imperia: tubo rotto alla Marina, FdI attacca l'amministrazione Scajola "Totale assenza di ordinaria manutenzione"

“Ci risiamo. Da ormai cinque anni assistiamo alle solite “rotture” dovute alla totale assenza di ordinaria manutenzione sulla rete idrica e fognaria da parte dell’amministrazione Scajola".



Fratelli d'Italia, attraverso il portavoce di Imperia, Giossi Massa, attacca l'amministrazione comunale dopo la rottura di una tubatura che ha causato allagamenti alla Marina di Porto Maurizio e l'interruzione dell'acqua, già da diverse ore. "Segnaliamo, suggerendo maggiore avvedutezza per chi sbandiera il motto della buona amministrazione che il tratto di strada interessato, oltre a gravi problematiche per commercianti e cittadini era stato asfaltato da pochissimo tempo. Auspichiamo che l’ennesimo intervento in corsa, con gravi costi per i cittadini, possa essere definitivo quanto risolutivo".