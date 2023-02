C'è anche una studentessa dell'Istituto Alberghiero di Arma tra i vincitori del contest 'Un Tik Tok per la Liguria'

C'è anche Giada Lorenzi della classe terza di Accoglienza Turistica dell'Istituto Alberghiero Ruffini di Arma di Taggia, tra i nove vincitori del contest 'Un Tik Tok per la Liguria'. La studentessa è stata seguita dal prof. Domenico Aloisio ed ha realizzato un prodotto che valorizzasse i principali punti di interesse offerti da Sanremo.

Il concorso era organizzato da ALFA (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) in collaborazione con Regione Liguria. L'obiettivo era di individuare negli studenti delle scuole superiori liguri un gruppo di lavoro per la gestione del canale istituzionale della Regione Liguria su TikTok.

Giada ha creato un video tramite piattaforma social ed è stato giudicato tra i migliori arrivati da tutte le scuole liguri. "Ha voluto promuovere il territorio focalizzandosi sulle principali attrazioni culturali e naturali della città di Sanremo. Dentro di me ero sicuro che lei o la compagna avrebbero vinto. Tra mille impegni, siamo riusciti a realizzare questo prodotto. La cosa più bella è stata quella di assistere alla premiazione e di vederla sorridere. Sono veramente soddisfatto del suo lavoro, anche se con qualche imprecisione - confida l'insegnante - Ha rappresentato degnamente l'IIS Ruffini Aicardi".

Giada, insieme agli altri ragazzi vincitori, potrà accedere ad un PCTO (l'ex alternanza scuola-lavoro ndr) o ad uno stage incentrato sulla partecipazione in una redazione social dedicata al canale istituzionale della Regione Liguria su TikTok.