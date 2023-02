Sanremo: domani in via Escoffier torna la campagna di tesseramento per Fratelli d'Italia

Torna domani in piazza, con un gazebo in via Escoffier a Sanremo, Fratelli d'Italia. L’appuntamento è fissato dalle 14 alle 19, vicino alla statua di Mike Bongiorno.

“Con questa, che è la prima uscita dell'anno - dichiara il portavoce cittadino Antonino Consiglio - vogliamo dare avvio alla nuova campagna di tesseramento 2023 e, allo stesso tempo, proseguire l'attività del partito tra la gente e con la gente, come abbiamo sempre fatto, ribadendo così il nostro modo di intendere e fare la politica: una politica sempre più radicata sul territorio a servizio e nell'interesse esclusivo dei cittadini, fatta con responsabilità, coerenza e concretezza. E domani ad ascoltare le istanze del territorio, oltre ai dirigenti di partito, saranno gli eletti che ci rappresentano a livello locale e nazionale”.

Saranno presenti: il Senatore Gianni Berrino, il Consigliere regionale Veronica Russo e quello comunale Luca Lombardi. “Sarà un momento di confronto e approfondimento con militanti ed eletti – termina Consiglio - ma anche l'occasione per invitare i simpatizzanti a sottoscrivere l'adesione a Fratelli d'Italia: il tesseramento 2023 sarà, infatti, il consolidamento del nostro consenso e sarà fondamentale per vincere e intercettare nuovi elettori, ma soprattutto sarà il punto di partenza per le elezioni amministrative del prossimo anno”.

“Gli Italiani – chiosa il vice portavoce cittadino Graziano Pedante - continuano ad avere fiducia nella premier Giorgia Meloni e nel lavoro del suo governo tant'è che il partito di Fratelli d'Italia, anche dagli ultimi sondaggi, rimane in cima alla classifica di gradimento oscillando tra il 28% e 31%. Un consenso che riscontriamo anche nel nostro territorio, e in particolare nella nostra città, dove possiamo misurarlo anche attraverso il numero di iscritti, un numero che a partire dal 2020 è sempre stato in crescita e che nel 2022 ha avuto un incremento del 50%, una dimostrazione - conclude Pedante - che i cittadini sanremesi hanno sempre più fiducia in noi e nel partito che rappresentiamo”.