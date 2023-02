Ventimiglia: oggi l'Atape ricorda il Presidente Sandro Pertini nell'anniversario della sua scomparsa

Verrà dedicata oggi dall’associazione Atape di Ventimiglia, una giornata di ricordi in memoria del Presidente Sandro Pertini, nell’anniversario della sua scomparsa.

Saranno presenti: il Presidente, Sergio Scibilia, il segretario Vincenzo Culcasi e il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri in rappresentanza dell’associazione transfrontaliera nata anni fa ed oggi ancora operante. Tanti i momenti ricordati in particolare tra ‘vecchi socialisti’ che sono cresciuti con l’insegnamento di Sandro.

Il presidente Scibilia ha ricordato inoltre l’orgoglio della città che conserva con cura, presso la biblioteca Aprosiana, due pipe originali del Presidente, consegnate anni fa dagli eredi Pertini. “Ricordiamo l’angolo cittadino per non dimenticare Sandro e le sue passeggiate tra la stazione ferroviaria e il rinomato ristorante ‘Nanni’ gestito dalla famiglia Biancheri, grandi amici del Presidente, una tappa fissa durante le vacanze dei coniugi Pertini nella vicina Nizza. Una giornata emozionante - conclude Scibilia - in ricordo di un maestro della democrazia, un combattente di libertà, un vero esempio, ancora attuale e di riferimento per molte generazioni”.