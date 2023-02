Sanremo: intervento del Presidente del Consiglio comunale, tornano i mini abbonamenti giornalieri ai parcheggi

Negli ultimi mesi era stato sollevato il problema dei ‘Gratta e sosta’ a Sanremo che, di fatto, non consentiva la possibilità di pagare il parcheggio per l’intera giornata o per la mezza, a costi inferiori a quelli orari. In precedenza il costo era di 4 e 8 euro ma, in assenza dei tagliandi acquistabili, il pagamento arrivava a tariffa intera.

In più, negli ultimi giorni, è emerso che per l’estate il costo aumenterà a 2,20 euro l’ora. Proprio per questo il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha scritto al Sindaco, per chiedere di ripristinare il mini abbonamento per la mezza e la giornata intera.

“Il nuovo metodo in fase di sviluppo – dice Il Grande - è volto all'acquisizione delle targhe degli autoveicoli per un maggior controllo informatizzato del pagamento, con la presente evidenzio che, allo stato non vi sono tariffe giornaliere e per gli utenti che lavorano nella città o turisti che vogliano visitarla, la spesa per il parcheggio giornaliero è particolarmente elevato, arrivando a circa 20 euro al giorno”.

Ora verrà ripristinato il costo giornaliero di 10 euro e di 5 per la mezza giornata. Un costo decisamente calmierato grazie all’intervento del Presidente del Consiglio comunale che, però, potrebbe essere ulteriormente ridotto per i residenti che lavorano e che sono costretti ad utilizzare l’auto per andare in centro.