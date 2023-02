Sfida Bonaccini-Schlein: domenica prossima le Primarie del Partito Democratico anche nella nostra provincia

Il Partito Democratico torna nuovamente a coinvolgere cittadini simpatizzanti, iscritti, democratici alle Primarie 2023 per la scelta del segretario nazionale tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Si vota domenica anche nella nostra provincia, dalle 8 alle 20, in presenza oppure voto online. Possono partecipare alle Primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini UE residenti in Italia e quelli extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’albo pubblico degli elettori.

Il voto in presenza sarà permesso nei seggi allestiti nei comuni, ma possono partecipare al voto in presenza anche gli studenti e lavoratori fuori sede, i minorenni (16 anni in su) e i cittadini stranieri residenti con apposita disposizione delle Commissioni per il Congresso e pre-registratisi online entro le 24 di ieri.

Il voto online è permesso solo ed esclusivamente alle persone oggettivamente impossibilitate a recarsi presso i gazebo (malati, disabili…) e alle persone residenti in zone disagiate distanti dai seggi. Per votare online è necessario produrre un’autocertificazione e pre-registrarsi sull’apposita piattaforma web dedicata, compilando il modulo con i dati. Il voto online avverrà sull’apposita piattaforma web, previo accesso tramite SPID. Anche i residenti o domiciliati all’estero potranno votare attraverso la piattaforma online oppure, laddove presenti, presso i gazebo che si troveranno sul territorio di competenza.

Per votare in presenza occorre portare al seggio un documento di riconoscimento, la tessera elettorale (non necessaria per i residenti fuori sede che abbiano effettuato la pre iscrizione) e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative. Sotto i seggi in provincia di Imperia.

Bordighera: Palazzo del Parco – Sala Rossa – Via Vittorio Emanuele 172 (compresi Seborga e Vallebona)

Borgomaro: ex asilo comunale piazza San Giovanni (compresi tutti i Comuni della Valle Impero e della Valle Arroscia)

Camporosso: piazza Garibaldi

Cervo: sede Circolo PD – Via Marconi 22 (compreso Villa Faraldi e San Bartolomeo fuori orario del seggio adibito a San Bartolomeo)

Diano Marina: palazzina tennis club via Locus Bormani 30 (compresi Diano Castello, Diano Arentino, Diano San Pietro)

Dolceacqua: ex sede Comune– Via Patrioti Martiri 2 (compresi Apricale, Castelvittorio, Isolabona, Pigna, Perinaldo, Rocchetta Nervina)

Imperia 1: Atrio ex Comune Oneglia (Cremlino) - Piazza Dante 4 (sezioni elettorali dal n. 21 al n. 33)

Imperia 2: Atrio ex Comune Oneglia (Cremlino) - Piazza Dante 4 (sezioni elettorali dal n. 34 al n. 44)

Imperia 3: Società Operaia “Dr. Raineri” – Via Carducci 65 (sezioni elettorali dal n. 1 al n. 20 compresi Dolcedo, Prelà e Vasia)

Sanremo 1: Federazione Operaia Sanremese - Via Corradi 47 (sezioni elettorali n. 2, dal n.5 al n.38, n.40, n.41, compreso Ospedaletti)

Sanremo 2: Coldirodi - Circolo PD -Via Costa 6 (sez. elettorali 3,4)

Sanremo 3: San Martino - Bar Lorenzo – Via Repubblica 43 (sezioni elettorali n.1,39, 42-44, 46-53, 56)

Sanremo 4: Bussana – via Soleri 5 (sez. elettorali n.54,55 compresi Bajardo, Ceriana)

Santo Stefano al Mare: Sala consiliare lungomare D’Albertis (compresi San Lorenzo M., Civezza, Cipressa, Costarainera, Pietrabruna, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio)

Soldano: Centro Anziani – Via San Martino (compreso San Biagio della Cima)

Taggia: Circolo PD – Via Rimembranze 29 (compresi Castellaro, Badalucco, Montalto Carpasio, Molini di Triora, Triora, Badalucco, Castelvittorio)

Vallecrosia: sede PD via Colonnello Aprosio 462

Ventimiglia 1: sede Spes – Corso Limone Piemonte 63 (sezioni elettorali dal n. 8 al n. 19 compresi Airole, Olivetta San Michele)

Ventimiglia 2: Circolo PD – Via Cavour 65 (sezioni elettorali dal n.1 al n. 7 e dal n. 20 al n. 26)

San Bartolomeo al Mare: Gazebo ore 9,30 - 12,30 Via della Repubblica (marciapiede Asilo Nido antistante al civico n. 2)