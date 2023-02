Sanremo: il prato di San Romolo e le speciali del rally mondiale diventano un set per la pubblicità della Renault (Foto)

Sanremo, e più precisamente la sua frazione di San Romolo, sarà protagonista del prossimo spot pubblicitario della nuova Renault Alpine. In questi giorni, infatti, una casa di produzione video sta girando una serie di immagini sia nei pressi del leggendario ‘prato’ dove per anni si sono svolti i riordini del Rally di Sanremo, che sulla strada verso Bajardo.

Come avvenuto anche per altre marche di automobili, quindi Sanremo è sempre tra le mete più richieste per girare immagini, sia in città che sulle alture. Impossibile, al momento, conoscere come sarà la storia dello spot ma, questa mattina a San Romolo era presente una Renault Alpine d’epoca insieme a quella nuova, che fa immaginare una sorta di passaggio di consegne.

La troupe era presente con una speciale telecamera montata su un’altra auto, che servirà per realizzare immagini sulla strada che, per tanti anni, è stata teatro del rally mondiale e anche dei passaggi della ‘Alpine’. Per consentire le riprese, il Sindaco di Bajardo ha emanato un’ordinanza di chiusura della Sp 56 tra San Romolo e il piccolo comune alle porte del Ghimbegna.

Si tratta di chiusure saltuarie e per periodi non superiori ai 20 minuti, tra le 7 e le 19 di oggi, domani e venerdì. La troupe resterà quindi tre giorni nella città dei fiori che, ancora una volta si dimostra location importantissima per i marchi automobilistici, che non hanno dimenticato il Rally di Sanremo.