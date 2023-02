Bordighera, continuano i lavori per la costruzione del condominio “Savoy”: divieto di transito e di sosta in corso Italia

A Bordighera continuano i lavori per la costruzione del condominio “Savoy”, che dovrebbe ospitare 25 abitazioni su 6 piani. Per consentire la sosta di autopompa e betoniere per gettata calcestruzzo in corso Italia vi è divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, nel tratto compreso tra via Canova e corso Europa fino alle 19:30 di oggi.

Per garantire la necessaria sicurezza del traffico, il transito veicolare è stato deviato rispettivamente su via Canova e su corso Europa.

Il nuovo condominio sorgerà nel punto in cui una volta vi era l’ex hotel Savoy, chiuso nel 2008.