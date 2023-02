Sanremo: oggi a Palazzo Nota l'inaugurazione della mostra 'Oltre quel muro. La Resistenza nel Campo di Bolzano 1944-45'

Oltre quel muro. La Resistenza nel Campo di Bolzano 1944-45: oggi a Palazzo Nota di Sanremo verrà inaugurata la mostra dedicata ad una pagina del nostro passato spesso sconosciuta, ma non per questo meno drammatica, la cui memoria deve essere conservata e fatta oggetto di riflessione nel presente.

Le deportazioni avvennero nella nostra terra di Liguria, dalla nostra provincia: uomini, donne colpevoli solo di credere nella giustizia e nella libertà, in opposizione al buio del totalitarismo nazifascista e dell’oscurantismo civile e politico, oltre che umano, che ogni dittatura porta con sé, vennero imprigionati, deportati a Bolzano per poi subire l’orrendo destino della prigionia nei campi di concentramento tedeschi.

Queste pagine di storia sono scritte dai protagonisti stessi, le cui testimonianze superano il muro del tempo e risuonano alle menti a i cuori di ogni generazione. Per questo messaggio di umanità di pace, di libertà che tali testimonianze portano con sé, proprio domani le alunne del Liceo Cassini, nel corso dell’inaugurazione, daranno lettura di documenti autentici, biografie, interviste, tra cui quella a Mike Bongiorno: voci di adolescenti di oggi che fanno rivivere le voci del passato e le riportano dense di significato nel presente.

Gli organizzatori hanno ringraziato ANED Imperia-Savona per il costante impegno civico e per la fattiva collaborazione con il mondo della scuola. La partecipazione del Liceo Cassini vede come sempre in prima linea la Dirigente Scolastica Mara Ferrero nel perseguire la realizzazione di percorsi di profondo impatto educativo e formativo, favorendo la crescita umana e cognitiva di alunne ed alunni, aprendo il Liceo al territorio da un lato, aprendo le menti a riflessioni che vadano oltre l'effimero presente a cui troppo spesso le giovani generazioni sono esposte.