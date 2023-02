Sanremo: danni alla pavimentazione del solettone di piazza Colombo dopo il Festival, zona transennata (Foto)

Danni alla pavimentazione del solettone di piazza Colombo dopo la straripante settimana del Festival di Sanremo. Non solo luci, paillettes e grande successo, quindi, negli strascichi di una manifestazione che, comunque, rimarrà nella storia della città dei fiori per la massiccia presenza di spettatori, soprattutto fuori dall’Ariston.

Purtroppo dobbiamo registrare alcuni danni alla pavimentazione di piazza Colombo, dove si sono svolti i concerti serali e anche una serie di momenti di spettacolo nel corso delle giornate festivaliere. Le operazioni di smontaggio si sono svolte rapidamente e, in pochi giorni, tutte le strutture (compreso il mega palco) sono state smontate.

Nelle ultime ore sono però comparse alcune ‘magagne’ con ciappe rotte e gradini divelti. Per questo il Comune ha provveduto a transennare alcune aree della piazza. Ora palazzo Bellevue dovrà intervenire per la riparazione, per evitare che qualcuno si possa far male. Alcune problematiche e rimasugli dello smontaggio anche nella zona di Santa Tecla ma, in questo caso, i danni sono inferiori.