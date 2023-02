Mendatica: scarse precipitazioni e intervento dei Vvf con le autobotti, ma l'acqua non è potabile

Il comune di Mendatica ha disposto il divieto cautelativo dell’uso dell’acqua potabile che arriva dall’impianto ‘Valcona sottana’ a servizio della omonima località e di Secae.

Il sindaco del piccolo centro del profondo entroterra, vista la scarsità di precipitazioni a causa delle quali la sorgente di acqua della vasca di carico di Valcona Sottana e Secae non da più apporto di acqua.

Il Comune ha anche chiesto ai Vigili del Fuoco di intervenire con la loro autobotte per effettuare il riempimento della vasca. L’acqua è comunque non potabile e, per la preparazione di cibi e bevande, è utilizzabile solo previa bollitura.