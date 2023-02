Bordighera: prosegue il piano asfalti del Comune, lavori sia questa settimana che la prossima

A Bordighera prosegue il piano di rifacimento degli asfalti, per un investimento totale che dal 2018 ad oggi supera 1.200.000 euro. In questi giorni sono programmati cantieri in via Rastello, via Roberto e in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali in corso Europa e via XX Settembre, mentre la prossima settimana i lavori interesseranno via Vittorio Emanuele II, dove è in corso anche la riqualificazione dei marciapiedi.

"Tante le aree su cui siamo intervenuti - commenta l'Amministrazione - per la sicurezza stradale ed il decoro urbano: ad esempio dei Colli, via S. Antonio, via Circonvallazione, via Garnier, via Giulio Cesare, piazzale Cian Innamurai, passeggiata mare lato monte, via Giambranca, via Vittorio Emanuele II tratto Terrasanta – Aurelia, via Jung, via XX Settembre (davanti alla sede comunale), via Coggiola, via Pasteur, via Matteotti, via Libertà, piazza Giuseppe Garibaldi, Arziglia (un tratto), piazzale delle scuole De Amicis, via Pelloux (primo tratto). Un piano importante, articolato su 5 anni nel centro e nelle zone più periferiche”.