Autopsie 'fantasma': la sentenza d'appello, due condanne confermate ma anche due assoluzioni

E’ stata emessa questa mattina, in Corte d’Appello a Genova, la sentenza di secondo grado per l’inchiesta sulle presunte autopsie fantasma, per la quale sono 139 i certificati necroscopici incriminati con, alla sbarra, i medici del reparto di medicina legale.

Il procedimento per falso in atto pubblico vedeva imputati i medici del reparto di medicina legale dell’Asl 1: Jean Claude Orengo, Sandra Maria Motrini Gherardi, Giuseppe Garo e Alessandro Zaccheo, accusati di falso in atto pubblico.

In primo il giudice, Marta Maria Bossi, aveva condannato Alessandro Zaccheo e Jean Claude Orengo Maglione a un anno e 15 giorni di reclusione mentre Sandra Gherardi Motroni a un anno e Giuseppe Garo a due anni e 11 mesi.

Questa mattina Orengo Maglione è stato assolto, perché il fatto non sussiste. Ha disposto il non luogo a procedere per Liliana Allaria, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Situazione analoga per Leonardo Rosato, per il quale però ha ridotto la pena a 8 mesi. Assolto Francesco Esposito perché il fatto non costituisce reato.

Confermate invece, anche in appello, le altre condanne per Alessandro Zacheo, Sandra Maria Motroni Gherardi. Gli stessi due oltre a Garo, Allaria e Rosato dovranno rifondere le spese di assistenza e difesa della parte civile per un totale di 3.500 euro.

Gli avvocati difensori erano: Alessandro Mager, Andrea Artioli, Erminio Annoni, Andrea Rovere, Pier Paolo Guglielmi e Anna Bruno. L’inchiesta aveva portato alla luce una serie di referti compilati in bianco, invece che dopo la ricognizione cadaverica. Secondo gli inquirenti tutto ruotava attorno all’allora responsabile del servizio di Medicina legale dell'Asl 1 Imperiese, Simona Del Vecchio, condannata in Appello a Genova a 2 anni e 11 mesi di reclusione (6 anni e mezzo in primo grado).