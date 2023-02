La siccità 2022 non ferma il Mercato dei Fiori: "Volume d'affari +10% nonostante calo di produzione"

Per il 2023 ci sono previsioni sull'andamento? "È ancora presto. Come dicevo la siccità ha influito tanto, per dare un'idea: se un bulbo prima produceva 10, ora dà 5 o al massimo 6. Insomma complessivamente c'è meno introito. Purtroppo quanto accaduto l'anno scorso è stato causato da circostanze naturali non prevedibili. Intanto speriamo di chiudere bene in primavera e poi vedremo l'estate prossima quali saranno le condizioni per la produzione invernale. In questo momento siamo in attesa di vedere cosa succede".