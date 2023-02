Bordighera: per ‘Il Montale OSA e RIMembra’, incontro con il professor Tommaso Stefanachi

Presso L’ISISS Fermi-Polo-Montale, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, grazie alla collaborazione del Comune di Bordighera, il 17 febbraio scorso si è svolto presso la ex Chiesa Anglicana di Bordighera il quarto incontro nell’ambito del progetto 'Il Montale OSA e RIMembra il libro'.

"Gli spettatori dell’evento - si spiega nel comunicato - hanno avuto il piacere di ascoltare Tommaso Stefanachi, professore di lettere che attualmente insegna nella Scuola Secondaria di Primo Grado a Sanremo, città in cui vive felicemente da ormai quasi cinque anni, ma il Salento, come dimostra il libro, gli è comunque rimasto nel cuore.

Il professor Stefanachi nel dibattito ci ha parlato di come sia riuscito a scrivere una storia di giovani adolescenti del 2023 in abbinamento alla letteratura italiana da Dante ai giorni nostri, legando l’originale trama con l’amore per la scrittura e la letteratura. Ci ha rivelato come la sua professione abbia influenzato sicuramente la stesura del libro e di come sia nata la sua passione per la scrittura, muovendo i primi passi fra le lettere come giornalista, prima on line e poi per una testata del Salento, nella sua terra d'origine: la Pu- glia. Tommaso Stefanachi nel suo libro 'Telempatia Intensiva' e ai presenti ha parlato poi con intensità di Vittorio Bodini, autore poco celebrato nelle antologie scolastiche, ma di grande impatto emozionale. Qui di seguito una lirica del poeta pugliese che ben ne rappresenta la poetica e che Stefanachi ha sapientemente recitato:

Viviamo in un incantesimo, tra palazzi di tufo,

in una grande pianura.

Sulle rive del nulla

mostriamo le caverne di noi stessi

– qualche palmizio, un santo

lordo di sangue nei tramonti, un libro lento, di pochi fatti,

che rileggiamo più volte, nell’attesa che ci dia

tutte assieme la vita

le cose che crediamo di meritare.

Al termine del pomeriggio c’è stato l’incontro in particolare con gli alunni dell’attuale 3T del Liceo OSA di Bordighera, di cui Stefanachi era stato docente di lettere e che ora sono seguiti dalla prof.ssa Debora Perra, la prof.ssa Federica Lorenzi assieme alla prof.ssa Debora Perra sono anche le ideatrici di questo progetto di incontro con l’autore.

Prossimo e ultimo appuntamento della stagione alle h. 15.30 presso la ex Chiesa Anglicana di Bordighera il 10 marzo 2023 con Gianmarco Parodi che presenterà il suo libro 'Non tutti gli alberi', che, come negli appuntamenti precedenti, sarà possibile acquistare e far autografare dall’autore grazie alla libreria Amico Libro, presente all’ex Chiesa Anglicana con le copie del testo in vendita".