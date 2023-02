Sanremo: weekend di grande golf per il circolo degli ulivi con la Pro-Am 'Grandiauto experience' (Foto e Video)

Un weekend di grande golf, quello trascorso sui green del circolo ‘Golf Club degli Ulivi’, con la Pro-Am ‘Grandiauto Golf Experience’, che ha visto 30 squadre per un totale 120 giorni e altrettanti accompagnatori, che hanno animato il sabato e la domenica, sia sul piano sportivo che turistico a Sanremo.

Uno dei tanti eventi organizzati dal circolo matuziano che, per completare il fatto sportivo, ha organizzato una gara per i soci nella giornata di giovedì e, insieme alla ‘Grandiauto’ hanno proposto ieri la serata di gala al Casinò.

Dal punto di vista sportivo la gara ha visto la partecipazione di 30 professionisti arrivati soprattutto dal Nord Italia, oltre a una squadra francese. Tra i ‘pro’ c’era anche il leggendario Costantino Rocca, professionista italiano che ha scritto pagine importanti nel golf a livello mondiale.

Presente a livello organizzativo Donato Di Ponziano, sanremese doc ed ex presidente del Cda al Casinò di Sanremo, che è una delle figure più importanti nel golf mondiale. Un altro appuntamento importantissimo per il circolo matuziano, che si conferma fondamentale anche sul piano turistico per la città dei fiori.