“Genova per Voi” torna sul podio del Festival di Sanremo: Federica Abbate firma 'Supereroi' di Mr. Rain

Giunta alla decima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata del mondo dell’industria dello spettacolo, che ha contribuito significativamente al successo della musica italiana. Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di Nuovo IMAIE e il patrocinio dell’Università di Genova, “Genova per Voi”, che ha partecipato al Festival di Sanremo, ha come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi. Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno inoltre dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE. La direzione artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la direzione organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

“Anche quest’anno la presenza al Festival di Sanremo degli autori scoperti da Genova per Voi è stata significativa, con cinque canzoni. Ne siamo orgogliosi, e ci prepariamo alla decima edizione del talent con molto ottimismo. Genova per Voi si conferma come un accesso privilegiato al mondo della professione dell’autore di canzoni, e a dieci anni dall’esordio ribadisce la centralità della propria presenza nell’industria musicale”, dicono Alloisio e Zanetti.

La decima edizione avrà varie fasi: le selezioni, i laboratori, le masterclass e, entro ottobre 2023, la finale. Durante i laboratori, i finalisti saranno seguiti dal team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi. Le iscrizioni a “Genova per Voi” si chiudono il 16 maggio 2023. La scheda di iscrizione e il regolamento sono sul sito.

Durante il Festival di Sanremo, a CasaSIAE, sono stati intervistati Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi, Gian Piero Alloisio, e tre autori scoperti da “Genova per Voi”: Alessandro La Cava, Simone Cremonini e Emanuele Dabbono. Fra tanti giovani che hanno avviato, dal 2013, alla professione dell’autore, si sono particolarmente distinti:

Federica Abbate, vincitrice di Genova per Voi 2013, è l’autrice italiana più venduta di sempre. Ha ottenuto più di 10 dischi d’oro, più di 100 dischi di platino e un disco di diamante (Baby K e Giusy Ferreri, «Roma-Bangkok»), firmando canzoni di successo per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ana Mena e Rocco Hunt. È stata presente, con i suoi brani, a diversi Festival di Sanremo e a Eurovision 2016 (Francesca Michielin, “Nessun grado di separazione”). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato i brani di Mr. Rain, Elodie, Articolo 31.

Alessandro La Cava, finalista di “Genova per Voi” 2018, è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Ricordi. Oltre ad aver conquistato 15 dischi di platino con i singoli scritti per Sangiovanni “Lady”, “Farfalle” e “Malibù” (il singolo più ascoltato del 2021), ha scritto canzoni per Rkomi (“Insuperabile”), Alfa, Annalisa, Emma Marrone, Marco Mengoni, Baby K, Benji, Gaia, Noemi. Nel 2022 è stato segnalato da Spotify internazionale e da Rolling Stone USA fra gli autori più promettenti del mondo (guadagnandosi, tra l’altro, una gigantografia promozionale in Time Square a New York). Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Paola & Chiara.

Emanuele Dabbono, finalista di “Genova per Voi” 2013, è autore in esclusiva per Tiziano Ferro per cui ha scritto grandi hit come “Incanto”, “Il Conforto”, “Valore assoluto”, “Lento/Veloce”, “Buona (cattiva) sorte” e «Come farebbe un uomo», ottenendo numerosi dischi di Platino. Dabbono è anche cantautore e Tutor di “Genova per Voi”.

Simone Cremonini – Vincitore della sesta edizione e Tutor di “Genova per Voi”, ha scritto per Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie, Marco Masini, Federica Carta e MyDrama. Al Festival di Sanremo 2023 ha firmato il brano di Will.

Michelangelo Vood - Vincitore della settima edizione di “Genova per Voi”, ha firmato un contratto discografico con Carosello. Ha scritto per il vincitore della ultima edizione di “Amici”, Luigi Strangis.

Willie Peyote – Vincitore di “Genova per Voi” 2014, è una delle maggiori figure di riferimento della scena rap/cantautorale italiana. È stato ospite alla Rassegna del Club Tenco 2018 e ha partecipato al Festival di Sanremo 2020/2021 nella categoria “Big” vincendo il premio della critica “Mia Martini”.

Sempre in ambito rap-hip hop, vanno citati anche Claver Gold e Dutch Nazari.

Chi ha conosciuto Roberta Alloisio, cantante di musica etnica (Targa Tenco 2011), prematuramente scomparsa nel 2017, sa che l’espressione, ironica, con cui era solita salutare i colleghi era “Questa meravigliosa vita d’artisti!”. Queste parole diventano il titolo del nuovo spettacolo di Teatro Canzone scritto, diretto e interpretato dal fratello Gian Piero Alloisio, che andrà in scena venerdì 3 marzo in prima nazionale e sabato 4 marzo alla sala Trionfo del Teatro della Tosse di Genova.

Gian Piero Alloisio racconta, in una drammaturgia musicale, il rapporto con la sorella, l’incontro con grandi nomi dello star system (da Francesco Guccini a Marcello Lippi, da Sabrina Salerno a Franco Cardini) e con personaggi della periferia genovese, la scelta del loro tragicomico mestiere d’arte varia, tra Bologna e Parigi, Milano e Viareggio, Genova e Buenos Aires, Alessandria e Roma, e l’intuizione di un ragionevole linguaggio dell’aldilà che cova sotto il rumore di fondo delle nostre vite.

Per la prima volta dal 1998 - anno in cui Giorgio Gaber realizzò Un’idiozia conquistata a fatica” - verrà registrato dal vivo, a cura di Aldo De Scalzi, un album di Teatro Canzone, che comprenderà, oltre alla parte musicale, anche i monologhi. Le canzoni sono tutte inedite a eccezione de “Il dilemma” (che Giorgio Gaber affidò a Gian Piero Alloisio nel 1981) - e hanno tutte una storia particolare: canzoni che Gian Piero Alloisio ha scritto per progetti incompiuti della sorella Roberta - come “Jean Gabin” nata da un testo di Max Manfredi o “Totò” scritta per un feat di Roberta con Fausto Mesolella - ; canzoni che raccontano l’incontro con grandi cantautori, come “Chiamata Faber” ,“Viaggio a Pavana” o “Rumore di fondo” scritta su una musica inedita di Umberto Bindi; infine canzoni dedicate a Roberta come “La canzone dell’energia” o “Questa meravigliosa vita d’artisti”.

Durante lo spettacolo potremo infine risentire in teatro la bellissima voce di Roberta Alloisio nell’esecuzione del brano “Barbon” di Vittorio De Scalzi con l’arrangiamento di Luis Bacalov. Sul palco, accanto a Gian Piero Alloisio, il pianista Lorenzo Marmorato che gestisce anche file audio ricchi di sonorità contemporanee. Gianni Martini, chitarrista storico di Giorgio Gaber, accompagna Alloisio nell’esecuzione de “Il dilemma”. Collaborano alla colonna sonora i giovani musicisti Globular Waves e The Bleeding Sequence.

Gian Piero Alloisio (Ovada, 1956) è un cantautore, drammaturgo, produttore e talent scout poliedrico e imprevedibile. Debutta nel 1975 come frontman dell’Assemblea Musicale Teatrale, per cui scrive quattro album (Dietro le sbarre, Marilyn, Il Sogno di Alice, La Rivoluzione c’è già stata!), di cui gli ultimi tre prodotti da Francesco Guccini e Renzo Fantini. Nel 1978 scrive Venezia, resa celebre da Francesco Guccini. Nel 1981 comincia l’attività di drammaturgo, con la commedia musicale Ultimi viaggi di Gulliver, scritta con Giorgio Gaber, Francesco Guccini e Sandro Luporini. Fino al 1994 continua la sua collaborazione con Giorgio Gaber con cui scrive tre commedie musicali, due album e quattro film (RAI2) per Ombretta Colli. Nel 1987 scrive i testi dello spettacolo di Arturo Brachetti In principio Arturo e collabora all’album Dolce Italia di Eugenio Finardi. Dal 1990 entra a far parte del Teatro della Tosse di Emanuele Luzzati e Tonino Conte con cui scrive lo spettacolo cult Il Mistero dei Tarocchi. Riceve, come autore, due Biglietti d’Oro AGIS. Nel 1991 scrive, con Giorgio Gaber, La strana famiglia, incisa per primo da Enzo Jannacci. In un’intervista a Gad Lerner [Corriere della Sera, 6.4.2001] Gaber cita l’ultima frase della sua canzone Silvio, divenuta subito celebre: “Come dice il mio amico Giampiero Alloisio, io non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me”. Nel 2003 la sua canzone King viene pubblicata nel tributo a Fabrizio De André Faber, amico fragile. Nel 2006 scrive il dramma storico I Templari, ultimo atto, con Paolo Graziosi (in tv su RAI2). Nel 2008, con lo scrittore Maurizio Maggiani, pubblica il libro + cd Storia della meraviglia (Feltrinelli). Per tre anni è stato commissario artistico al Carnevale di Viareggio. Nel 2010 scrive per il Teatro Nazionale di Genova lo spettacolo La musica è infinita, con Giuseppe Cederna, dedicato a Umberto Bindi (di cui ha salvato centinaia di brani inediti). Nel 2013 Gianni Morandi pubblica la sua Ogni vita è grande nell’album Bisogna vivere. Nel 2014 scrive tre brani per l’album XenaTango di Luis Bacalov, Walter Rios e la sorella Roberta Alloisio. Dal 2006 produce il Festival Pop della Resistenza per cui ha scritto numerosi testi di Teatro-Canzone (Luigi è stanco, Ragazze Coraggio, Aria di libertà, Anima= Memoria) e il cd-dvd Resistenza Pop. Dal 2013 è direttore artistico e produttore di Genova per Voi, talent che ha rivoluzionato le classifiche discografiche, scoprendo e lanciando autori di canzoni di successo come Federica Abbate, Alessandro La Cava, Emanuele Dabbono (autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e Willie Peyote. Nel 2017 ha scritto il libro Il mio amico Giorgio Gaber. Tributo affettuoso a un uomo non superficiale (Utet). Per il Festival Gaber ha ideato e dirige l’evento itinerante per centinaia di cittadini-artisti Le strade di notte. Con la medievista Simonetta Cerrini, produce e dirige il Festival internazionale dei Templari, che fa parte della Templars Route European Federation (TREF). Ha partecipato al docufilm La nuova scuola genovese (2021) scritto da Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa e Paolo Fossati. Il 16 aprile 2023 Gian Piero Alloisio, insieme con Emanuele Dabbono, sarà ospite di Parole & Canzoni- Festival de la chanson italienne à Paris.

Biglietto euro 18; Under 28 alla prima euro 10; Bambini fino a 14 anni euro 10; Ridotto militari, over 65, invalidi euro 16 Riduzioni per studenti universitari, scuole superiori, e gruppi di almeno 15 persone scrivendo a: promozione@teatrodellatosse.it. I biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it

La biglietteria del Teatro della Tosse sarà aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle 15. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle 15. Tel botteghino 0102470793. La biglietteria del Teatro del Ponente, invece, sarà aperta mar, merc e gio dalle 14 alle 17, nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.