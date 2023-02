"Se voi ci siete, io ci sono!”: Di Muro in un video lancia la sua candidatura a sindaco di Ventimiglia (Video)

"Se voi ci siete, io ci sono!”. Con queste parole l’ex parlamentare della Lega Flavio Di Muro annuncia, in un video postato sui social, la sua disponibilità ad una possibile candidatura a sindaco di Ventimiglia in vista delle prossime elezioni amministrative.

Di Muro, perciò, non conferma una sua candidatura a sindaco ma, di fatto, ricorda ai ventimigliesi, con un "messaggio chiaro e preciso", che, in caso, ha le competenze per poterlo fare. “Io ci sono, ci sono sempre stato e ci sono soprattutto oggi, in un momento di difficoltà della nostra città. Io non posso e non voglio girarmi dall’altra parte” - afferma nel video Di Muro - “Credo di aver maturato le adeguate e necessarie competenze giuridiche amministrative per i gravi problemi che riguardano la nostra città ma anche per le occasioni di sviluppo che bisogna saper cogliere. Rimbocchiamoci le maniche, facciamolo per noi, facciamolo per i nostri figli. Guardiamo al futuro, non al passato. Ritroviamo l’orgoglio di sentirci ventimigliesi. Se voi ci siete, io ci sono”.

La Lega ha già scelto Flavio Di Muro come possibile candidato ora si attende solo la decisione definitiva del centrodestra. “La mia si può considerare una disponibilità“ - sottolinea, ai nostri microfoni, Flavio Di Muro - "Chiaramente il centrodestra si deve ancora esprimere”.