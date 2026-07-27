Ventimiglia Progressista chiede le dimissioni dell'assessore Calimera: "Tre anni senza risultati, la città paga il conto"

Ventimiglia Progressista chiede le dimissioni dell'assessore Domenico Calimera e punta il dito anche contro il sindaco Flavio Di Muro, ritenuto politicamente responsabile delle deleghe affidate all'esponente della giunta. In un duro comunicato, il gruppo di opposizione ripercorre il percorso amministrativo dell'assessore, ricordando come inizialmente avesse ricevuto la delega ai Lavori Pubblici e, successivamente, quelle a Politiche Ambientali, Ciclo dei Rifiuti, Ciclo delle Acque, Verde Pubblico, Frazioni e Cimiteri, settori definiti tra i più delicati perché incidono quotidianamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Secondo Ventimiglia Progressista, il bilancio dell'azione amministrativa dell'assessore sarebbe ampiamente insufficiente. "Quali risultati concreti ha prodotto? I cittadini non ne hanno visti e continuano a non vederne", si legge nella nota, che descrive una città caratterizzata da un progressivo peggioramento del decoro urbano. L'opposizione parla di una situazione in cui sporcizia, degrado e criticità diffuse sarebbero ormai diventate elementi ricorrenti, sostenendo che la qualità degli spazi pubblici abbia raggiunto livelli mai così bassi.

Nel comunicato viene inoltre contestato il ruolo svolto dall'assessore all'interno dell'amministrazione. "Inutile tagliare nastri, partecipare a cerimonie o restare in silenzio mentre è sempre il sindaco a parlare", afferma Ventimiglia Progressista, secondo cui chi ricopre un assessorato dovrebbe invece programmare gli interventi, fissare obiettivi, pretendere il corretto funzionamento degli uffici e dei gestori dei servizi, verificare l'efficacia dei controlli e assumersi la responsabilità politica qualora i risultati non arrivino.

Le critiche vengono poi estese direttamente al primo cittadino. Per Ventimiglia Progressista, infatti, la responsabilità non ricadrebbe soltanto sull'assessore Calimera, ma anche sul sindaco Flavio Di Muro, che ha scelto di affidargli deleghe considerate strategiche dopo l'esperienza ai Lavori Pubblici. "Le deleghe non si assegnano a caso. Le sceglie il sindaco. Ed è stato lui a ritenere che chi non aveva ottenuto alcun risultato ai Lavori Pubblici fosse la persona più adatta a guidare Ambiente, Rifiuti, Ciclo delle Acque, Verde Pubblico, Frazioni e Cimiteri", sostiene il gruppo.

Nella parte conclusiva del comunicato, l'opposizione evidenzia come l'assessore abbia avuto oltre tre anni per dimostrare le proprie capacità amministrative. "Il curriculum dell'assessore era noto. Nessuno può dire che sia stata una sorpresa. E, soprattutto, nessuno può dire che non abbia avuto tempo. Ha avuto oltre tre anni per dimostrare il proprio valore amministrativo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti", scrive Ventimiglia Progressista, che ritiene esaurito il tempo delle giustificazioni.

Da qui la richiesta finale rivolta all'amministrazione comunale: le dimissioni dell'assessore Domenico Calimera e un chiarimento pubblico da parte del sindaco sulle ragioni che lo portano a confermargli la fiducia. "I cittadini hanno già pagato abbastanza. Le loro difficoltà sono rimaste troppo spesso senza risposte. Ora basta. La città non può più permettersi questa inerzia. Chi ha responsabilità politiche abbia il coraggio di assumersele", conclude la nota diffusa da Ventimiglia Progressista.