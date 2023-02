Vallecrosia: sabato prossimo, grande festa di Carnevale all'Oratorio Don Bosco

Grande Festa di Carnevale organizzata dall'Oratorio Don Bosco Vallecrosia questo sabato, 18 febbraio, dalle ore 15.00 in poi per tutti grandi e piccini.



"Vi attendono grandi giochi di abilità e non solo - spiegano gli organizzatori -, pentolaccia, musica, animazione e tanto divertimento. Sarà premiata anche la maschera più bella. Per soddisfare il palato non mancheranno pop corn, zucchero filato ecc. Ecc. Insomma un momento di festa da passare insieme, vi aspettiamo numerosi".