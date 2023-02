Sanremo: lezione di marketing per gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo

Diego De Santis si occupa del settore commerciale della Nobis International Service LTD, con sedi a Sanremo, Milano e Sofia e della Pangea SARL di Monte-Carlo e il suo intervento nelle classi quinte dell’Istituto Tecnico per il Turismo “Ruffini-Aicardi è stato organizzato dalla prof.ssa Silvia Borga per promuovere incontri degli studenti con esponenti del mondo del lavoro e dell’imprenditoria, nell’ottica di approfondire determinate tematiche, anche in vista dell’Esame di Stato.

Durante la lezione, è stato trattato il tema del marketing turistico, con riferimento alla nuova filiera del turismo, all’individuazione del target dei potenziali consumatori e alla modalità di creazione di un prodotto turistico che include tutta una serie di servizi.

Soddisfatti gli studenti, in particolare Melania Grisi e Lucia Ciriaco ci riferiscono: “E’ stato un incontro interattivo e interessante. Il signor De Santis ci ha fornito dei contenuti che ci servono per approfondire quanto già studiato in classe e che ci saranno utili per la seconda prova dell’Esame di Stato. Interessante anche la parte dell’incontro in cui ci sono state illustrate le procedure burocratiche per avviare un’attività”.

Aggiunge Martina Cecchini: “Condividendo con noi le sue esperienze professionali, l’agente di viaggio ci ha illustrato le nuove tendenze del mercato turistico internazionale, le prospettive future e anche le caratteristiche e competenze che devono avere i potenziali operatori di questo settore, in prospettiva di un nostro ingresso nel mondo del lavoro”.

Dal 'Ruffini-Aicardi' i ringraziamenti al signor De Santis per la disponibilità e la competenza, nell’ottica di una prosecuzione di iniziative di questo tipo che arricchiscono l’offerta didattica dell’istituto.