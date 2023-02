Sanremo: intervento ai pini di via Bixio vicino all'ex stazione, il Comitato Pat scrive al Comune

Il Comitato Pat di Sanremo torna a scrivere al Comune, questa volta in relazione all'intervento di potatura previsto sul filare di pini, ultimo superstite, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, in via Nino Bixio.

“Ci auguriamo che sia solo una semplice rimonda del secco – evidenzia il Pat – e non una vera e propria potatura. Ricordiamo infatti, riportando anche le fonti di autorevoli esperti, che il pino è un albero che non va potato, non va sfoltita la chioma, non si deve bucare l'ombrello verde che lo rende stabile, questo a meno che non si ignorino le caratteristiche della pianta e non ci si preoccupi di creare problemi e costi successivi. Auspichiamo che operatori ed amministratori vogliano comprendere che il futuro sostenibile non sta nell’abbattere più alberi, ma nella nostra capacità di accettare i piccoli disagi che ce ne derivano”.