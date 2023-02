Sanremo: dopo due mesi in 'trasferta' a La Spezia torna in Comune il dirigente Danilo Burastero

Torna a lavorare in Comune a Sanremo, l’ex Dirigente del settore Lavori Pubblici, Danilo Burastero. Dopo due mesi di assenza e di impiego a La Spezia, rientrerà come responsabile dei fondi Pnrr, dei bandi europei e dei lavori pubblici.

L’assunzione per Burastero sarà a tempo indeterminato e si occuperà di un settore più ampio da quello precedente. Il dirigente, infatti, fino a quando è stato in forze a Sanremo ha seguito moltissimi lavori, tra cui anche le grandi opere come il costruendo palazzetto dello sport.