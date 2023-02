Sanremo, Confartigianato: "Interminabili code per pagare multe dell'autovelox"

A seguito della segnalazione di molti cittadini, la Confartigianato porta all’evidenza un problema che si sta facendo sentire in maniera pesante. Si tratta delle conseguenze, oltre a quelle economiche, delle migliaia di multe che il tanto discusso autovelox posizionato lungo l’Aurelia Bis sta causando.

"Andando oltre all’opportunità di tale dispositivo, già al centro di polemiche anche a livello politico, per i numerosi dubbi per un limite di 70 Km/h su una strada di quella tipologia, l’attenzione è puntata su quanto incombe sui cittadini nella fase successiva" - fa sapere Confartigianato - "La questione riguarda la necessità di doversi recare presso gli uffici postali a ritirare la raccomandata che non viene più consegnata direttamente ma il cui avviso, anche con la presenza delle persone presso la propria abitazione, viene ormai sempre più spesso lasciato ugualmente nella buca delle lettere. Tutto questo, trattandosi di migliaia di multe, va quindi ad appesantire un sistema che già lamentava numerose problematiche, con interminabili code presso gli uffici dove confluiscono una serie di servizi, dalle pensioni alle pratiche ordinarie di spedizione".

"Inoltre in alcuni uffici postali, come ad esempio alla Foce di Sanremo, sembra non essere possibile prenotarsi per avere un orario sicuro. Il risultato sono ore trascorse in coda, che a volte terminano anzitempo, rinviando il problema, per l’impossibilità di rimanere ulteriormente in attesa del proprio turno togliendo tempo al lavoro" - sottolinea Confartigianato.