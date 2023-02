Lo scrittore di Dolcedo Marino Magliani impegnato in conferenze e lezioni in Usa

Poco più di un anno fa un suo libro era fra i top 20 più venduti negli Stati Uniti. 'A Window to Zeewijik', 'Una finestra su Zeewijik', dello scrittore di Dolcedo, con case a Prelà e in Olanda, Marino Magliani, era risalito fino al diciassettesimo posto. Prima, e meglio di lui, solo i più grandi scrittori al mondo contemporanei. Quel successo è valso a Marino un invito negli Usa, in Florida e California, che, proprio in questi giorni, sta onorando con una serie di incontri, conferenze su suoi libri e lezioni in diverse università nelle quali racconta agli studenti americani non solo se stesso, ma anche la Liguria, la val Prino e la letteratura italiana con particolare attenzione a Italo Calvino.

"Solo per ricordare una delle ultime tappe - racconta Magliani - sono stato a San Luis Obispo, ospite dell'università Call Poly, World Languages and Culteres Departement, e dell'istituto italiano di cultura di Los Angeles, che ringrazio. Sono andato a camminare sul Cerro of San Luis, detto anche Madonna Mountain. Poi un incontro-lezione con gli studenti, organizzato dalla professoressa Teresiana Matarrese. Il giorno dopo c'è stato Book reading event A Window to Zeewijik with Marino Magliani. Event is in English".

"Ho ricevuto i commenti degli studenti e dottorandi che hanno letto il libro. Tutti molto, molto belli. Ogni giorno avrò un incontro-lezione con gli studenti di Letteratura italiana e quelli con i quali lavoreremo sulla traduzione dallo spagnolo" - dice Magliani che, da grande viaggiatore come è stato tutta la vita, trova il tempo per visite e scappate per godersi il territorio. "Ogni mattina - spiega - posso andare a scalare le colline della vallata per qualche ora. Sono stato a vedere il Pacifico, le scogliere e i cavalloni, le colline stranissime piantate a eucaliptus, le campagne coltivate a ortaggi, le fattorie con le mucche e i cavalli del Far West". Senza mai dimenticare la sua natura di scrittore. "Tante volte - precisa - mi è capitato di scrivere nelle mie pagine che la Liguria del ponente è una specie di Far West, di ponente estremo e ora che vedo il vero Far West passo le ore a guardarlo".

Fra le varie performance dei giorni scorsi anche una lezione di 'geografia poetica', ai dottoranti dell'Università di Boca Raton, invitato dalla professoressa Ilaria Serra. L'attenzione di Marino è stata attirata da una bellissima e gigantesca iguana. "Più lontano - ancora Marino - mentre insegnavo (che parolone...) altre iguane prendevano il sole beate. Con il professor Emanuele Pettener sono stato a correre in spiaggia. Mi sono anche tuffato, poi abbiamo camminato a lungo per un sentiero tra le mangrovie". Nei giorni scorsi lo scrittore ha incontrato il regista Paolo Benvenuti.

A Window to Zeewijk, pubblicato da Bordighera Press (l'editore ha ascendenti della Città delle Palme), è stato tradotto da Zachary Scalzo. La copertina è di Gaetano Vari.