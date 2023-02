La Liguria in una frase: per la festa dei single sulla Regione compare la scritta "Non rompere il belino"

La Liguria in una frase: "Non rompere il belino" comparsa ieri sera sul maxischermo della Regione in occasione del contest 'Liguria Love-Liguria Alone' che prevedeva la pubblicazione di messaggi dedicati a San Valentino il 14 febbraio e a San Faustino, convenzionalmente identificato come patrono dei single il 15.

Tra i tanti messaggi proiettati, come "Meglio single che mal accompagnati", l'invito a non rompere ha sicuramente colto nel segno. Chissà se sia stato pubblicato volontariamente o se sia sfuggito al controllo.