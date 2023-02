"Golfo in love", a Diano Marina e a San Bartolomeo al Mare spuntano cartelli che invitano tutti a un gesto carino: un abbraccio

Continuano le iniziative della Confcommercio del Golfo Dianese, del comune di Diano Marina e del comune di San Bartolomeo al Mare legate alla “settimana dell’amore”. Dopo aver trovato dimora a più di 100 alberi di Natale, grazie al fattivo contributo del Nucleo Forestale dei Carabinieri, oggi sono stati affissi a Diano Marina e San Bartolomeo al Mare alcuni simpatici cartelli che invitano i visitatori e i turisti ad un gesto carino: un abbraccio.

“L’idea è stata pensata dall’amico Lele Ferrero, istruttore e accompagnatore di mountain bike, tra i fondatori dell’associazione sportiva 'Dianese Outdoor', nata propedeuticamente alla valorizzazione, alla pulizia e alla creazione di circuiti nel Golfo Dianese, per mountain bike, ma anche per il trekking. Ci è sembrato carino, in occasione di San Valentino, 'traslare' la sua idea iniziale nel centro di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare: è l’invito che gli operatori turistici e commerciali fanno ai residenti, ai tanti turisti e visitatori" - dice Paolo Saglietto, presidente della Confcommercio del Golfo Dianese - "È un gesto semplice, ma troppo spesso, dopo la pandemia, dimenticato. Un gesto che, in un periodo fatto di conflitti, assume una diversa connotazione. Non per ultimo, quello di prenderci un po’ in giro e riderci su. Veniamo spesso accusati di essere poco ospitali e 'musoni'. Questa è la migliore risposta che possiamo dare! Speriamo di essere ricambiati con una foto davanti ai cartelli, da condividere poi sui social con l’hastag #golfoinlove!”.

Luca Spandre, assessore al Turismo di Diano Marina, e Davide Salerno, assessore al Commercio di San Bartolomeo al Mare, commentano l’iniziativa dicendo: “È un’idea simpatica, molto apprezzata fin dai primi minuti della posa del cartello. È subito diventata un’attrazione. Tante persone hanno già fatto un selfie davanti ai cartelli e tanta gente ha apprezzato il suo contenuto. È un messaggio semplice, diretto, adatto alle nostre località turistiche. È quello che tutti noi pensiamo, è quello che vogliamo offrire ai nostri visitatori. Le Amministrazioni di Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e tutti gli operatori commerciali del Golfo Dianese mandano un abbraccio virtuale a chi ci ha visitato o ci verrà a visitare”.

“È bello vedere che un’idea semplice e magari banale, prenda vita. L’idea iniziale era mettere alcuni di questi cartelli nei punti più panoramici dei percorsi trekking dell’entroterra dianese. Ci sono tanti punti panoramici mozzafiato, paesaggi e prospettive uniche del nostro Golfo Dianese che, specialmente all’alba e al tramonto, ha dei colori unici, romantici, ideali appunto per un abbraccio. Uno di questi punti, ad esempio, è vicino allo stradone del “parco del Ciapà”, facilmente raggiungibile anche in auto o in moto. Ma abbiamo deciso, prima di installarli nelle loro destinazioni previste, di farne una piccola attrazione per i centri cittadini. La risposta del pubblico è stata subito positiva ed abbiamo pensato così, insieme alla Confcommercio, di iniziare le pratiche amministrative, per poterli installare, in maniera definita, anche nei centri cittadini. L’invito, comunque, è quello di non fermarsi al solo mare. Godetevi anche le nostre colline, i nostri incredibili scorci e panorami sul Golfo. Tante volte noi stessi non ci rendiamo conto di quanto sia unico il nostro territorio” - conclude Lele Ferrero (Dianese Outdoor), ideatore del cartello.

Gli attuali 3 cartelli sono posizionati in piazza del Comune (Diano Marina), piazza della Torre (San Bartolomeo al Mare) e passeggiata a mare di Diano Marina (di fronte al semaforo incrocio via Matteotti / Aurelia).