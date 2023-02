Campagna “Riprendiamoci il comune”: ecco dove firmare in provincia di Imperia (Foto)

Un comune italiano su cinque è in disavanzo. Un dissesto economico con un'alta concentrazione al sud (6 su 10 in Calabria) ma anche una forte espansione al centro (4 su 10 nel Lazio) e al nord. I dati diffusi a fine gennaio dall’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL, Fondazione Anci) nell'ambito della 11esima conferenza sulla finanza e l'economia locale ribadiscono l'urgenza della campagna "Riprendiamoci il Comune", che punta a raccogliere nei prossimi mesi 50mila firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e la ripubblicizzazione della cassa depositi e prestiti. Dopo il bell’avvio della campagna anche in provincia di Imperia si può sottoscrivere le proposte nei prossimi giorni di febbraio.

Ecco dove:

venerdì 17 dalle 17.30 al Circolo Acli San Martino a Sanremo (via Vesco)

sabato 18 dalle 10 al banchetto in zona San Martino a Sanremo (corso F. Cavallotti 227)

sabato 18 dalle 10 al banchetto di Popoli in Arte al mercatino di Ospedaletti

domenica 19 dalle 10 al banchetto di Popoli in Arte al mercatino di Taggia

sabato 25 dalle 10 al banchetto ai giardini del Sud-Est a Sanremo (corso S. D’Acquisto).

"I dati IFEL confermano che avere come unico parametro di riferimento le politiche di austerità depaupera comuni e comunità territoriali di beni comuni, servizi pubblici e saperi tecnici" - osserva Marco Bersani di ATTAC Italia e tra i promotori della campagna 'Riprendiamoci il Comune' - "I comuni, pur concorrendo solo per l'1,5% al debito pubblico nazionale, sono stati resi strutturalmente impossibilitati a svolgere la loro funzione pubblica e sociale. Solo con una profonda riforma della finanza locale e solo restituendo un ruolo di servizio pubblico a Cassa Depositi e Prestiti, come propongono le nostre due proposte di legge d'iniziativa popolare, si potrà invertire la rotta. Tanto più che oggi i Comuni e le comunità territoriali devono affrontare sfide fondamentali come la conversione ecologica e l'emergenza sociale".

La pandemia e un quadro normativo che ha finito per strozzare gli enti locali ha prodotto quella che per IFEL è una "area di crisi ben più vasta rispetto ai casi di dissesto e predissesto". Per saperne di più cliccare https://riprendiamociilcomune.it/.