Bordighera, Enzo Consiglio dona alla città un’opera: “Elementi per un tramonto”

Enzo Consiglio dona alla città di Bordighera un’opera: “Elementi per un tramonto”.

“Il nostro ringraziamento va al maestro Enzo Consiglio che ha donato alla città di Bordighera l’opera 'Elementi per un tramonto’, preziosa testimonianza della sua arte e della sua profonda sensibilità” - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

Enzo Consiglio nacque a Polistena nel 1943 e poi si trasferì nel Ponente ligure. Allievo del pittore Giuseppe Balbo, frequentò corsi di nudo a Monaco e a Mentone. A partire dal 1962 partecipò a numerose mostre collettive in Italia e in Francia e nel 1990 realizzò la sua prima personale all’Accademia G. Balbo di Bordighera. Dotato di una grande sensibilità fotografica nel cogliere scorci, nell’isolare dettagli dei paesaggi vegetali e marinari della riviera ligure, l’arte di Consiglio si caratterizza per un preciso linguaggio pittorico fatto di gestualità, semplificazione del segno e di drammaticità del colore. Quest’ultimo e i volumi appena accennati sono adoperati dall’artista per creare giochi illusori di immagini e piani prospettici che proiettano direttamente il “visitatore” nel quadro, talvolta suscitando in lui inquietudine. Le figure sfumate proiettate su sfondi materici, quasi traducibili in “presenze”, sembrano essere testimonianza di ciò che è rimasto nel tempo dei ricordi e dei silenzi. L’artista esprime, così, attraverso la sua pittura, l’essenza delle cose, della vita. Con Bassani, Chiappalone e Venditti ha fondato il circolo culturale “Confine”.