Acquirenti e venditori, analisi socio-demografica: Imperia spicca per l’alta percentuale di acquisti di casa vacanza (Foto)

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Liguria nel 2022. Il 65,9% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 18,5% gli acquisti di casa vacanza e nel 15,7% dei casi si è trattato di acquisti per investimento. Per quanto riguarda i proprietari nel 56,6% dei casi hanno venduto per reperire liquidita, nel 35,3% dei casi per migliorare la qualità abitativa e nell’8,1% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. Quest’ultima percentuale in aumento rispetto a un anno fa insieme a chi vende per avere liquidità (nel 2021 erano al 7,0% e al 54,8%).

In Liguria il 67,9% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 32,1% dei casi si tratta di single (era al 30,4% nel 2021). Nel 25,6% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 18 e 34 anni, che aumenta rispetto al 21,5% dell’anno scorso, molto probabilmente trascinato dalla possibilità di stipulare mutui under 36. La tipologia più compravenduta in Liguria è il quattro locali con il 30,8% delle scelte, seguito dai trilocali che compongono il 25,1% degli acquisti.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi liguri si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare a Genova si arriva al 77,6%. A Genova la componente per investimento passa da 14,2% del 2021 a 21,5% del 2022. Imperia spicca per l’alta percentuale di acquisti come casa vacanza che si attestano al 35,3% anche se in calo rispetto al 40% di un anno fa. Per quanto riguarda il motivo della vendita Imperia è la città con la percentuale più alta di vendite per migliorare la qualità abitativa e per acquistare, quindi, una soluzione migliorativa, a Genova prevale il reperimento della liquidità (57,4%).

La Spezia spicca per la percentuale di acquirenti con meno di 35 anni (34,3%), il capoluogo di regione primeggia inoltre per la percentuale di acquisti da parte di single (34,5%). Per quanto riguarda le tipologie compravendute a Genova e La Spezia prevale il quattro locali. Da segnalare ad Imperia il 25,8% di acquisti di soluzioni indipendenti e semindipendenti, percentuale in crescita rispetto al 2019 e determinata dall’alto numero di acquisti di case vacanza ma anche dalla pandemia che ha spinto all’acquisto di tipologie più ampie e dotate di spazi esterni.