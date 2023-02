Diano Marina: sabato prossimo il via al 'Carnevale Dianese', si parte con lo sparo del cannone

Dopo gli anni della pandemia che hanno impedito di organizzare l’evento come era tradizione fare, finalmente quest’anno si torna alla normalità per il ‘Carnevale Dianese’.

Grande novità dell’edizione 2023 sarà quella della sera di sabato, che vedrà protagonista l’apertura della settimana del carnevale con una serata piena di allegria e spensieratezza che aprirà i festeggiamenti in tutta la città. Una città che vivrà una settimana a tema con musica, vetrine dei commercianti e angoli tutti a tema carnevalesco.

Il colpo di cannone sarà sparato sabato intorno alle 17 in piazza del Comune dove Sciaratto (Mascotte del Carnevale) taglierà il nastro e dando il via alla grande festa con un grande carro che sfilerà per le vie del centro città tra musica e tanta allegria, dando così appuntamento a quello che sarà invece l’evento principale di domenica 26 febbraio, che vedrà la città protagonista della grande sfilata con otto grandi carri allegorici. Sotto il programma.

Sabato 18 – CARNEVALIAMO

- ore 17.00 circa taglio del nastro della 54 edizione del Carnevale Dianese in Piazza del Comune;

- dalle 17.30 alle 22 festa con musica e gruppi nell’ isola pedonale con un carro ellegorico rappresentante la Mascotte ‘Sciaratto’ che pubblicizzerà e darà appuntamento alla grande sfilata di domenica 26.

Venerdì 24 - Ore 21.00

Festa in Maschera “ Al solito Posto “ Via Milano

Domenica 26

- Ore 10.00 Carnevale dei Bambini

- Ore 14.00 Silata di otto grandi carri - gruppi mascherati – gruppi brasiliani – Banda città di Diano Marina