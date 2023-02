Piazza Colombo ancora occupata dal palco del Festival, Sanremo Fiorita protesta "Mi dica il Comune dove parcheggiare i mezzi per le consegne"

Tutte le attività che si affacciano sulla piazza hanno dovuto rinunciare al dehor per il tempo necessario a montare (e ora a smontare) il maxi palco. Nel caso di Sanremo Fiorita, è stata eliminata l'esposizione esterna con piante e fiori. In più per il negozio di fiori c'è anche stato il disagio di dover rinunciare al 'carico e scarico' usato a ogni ora per garantire le consegne di piante e fiori, in tutta la città e non solo. Per ovviare a questo problema, il Comune ha fornito all'attività una tessera che garantisse un posteggio nel Palafiori.