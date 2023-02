Una seconda vita a Sanremo per il green carpet del Festival, l'installazione salvata dall'assalto della gente

Il green carpet troverà una seconda vita a Sanremo. Il cammino verde del 73° Festival di Sanremo sarà riutilizzato in città. La conferma è arrivata in queste ore dall'assessore Sara Tonegutti.

"Il Comune ha predisposto un piano d'intervento - sottolinea Sara Tonegutti - per recuperare il prato e le piante che abbellivano il green carpet. Stiamo ancora valutando con precisione quanti elementi siano effettivamente riutilizzabili. Tengo a ringraziare l'ufficio ambiente e in particolare l'agronomo Luca Mirto e la dirigente Linda Peruggi". Le operazioni di ricollocamento del verde sono iniziate subito, complice anche l'assalto da parte delle persone in città. Sulla falsariga di quanto si vedeva per il corso fiorito, diverse persone, ieri, hanno iniziato a portarsi via fiori, piante e piantine che abbellivano il camminamento.