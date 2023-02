Sanremo torna piano piano alla normalità, una settimana per smontare tutte le strutture legate al Festival

Ci vorrà circa una settimana per smontare tutte le varie strutture legate al Festival di Sanremo. Dal palco in piazza Colombo passando per le transenne, i varchi, le barriere, il green carpet e tutti i vari spazi allestiti in centro. Le squadre degli operai stanno lavorando senza sosta già da diverse ore.

Il lavoro principale riguarderà il Suzuki Stage dove si sono esibiti: i ragazzi di Area Sanremo e grandi artisti come Piero Pelù, Annalisa, La Rappresentante di Lista, Achille Lauro, Nek e Francesco Renga. Il grande palco a pochi metri dal teatro Ariston ha riscosso un grandissimo successo così come Casa Sanremo e il Green Carpet. Tre luoghi simbolo di questa 73ª edizione della kermesse vissuta in città e costantemente pieni di gente arrivata a Sanremo per vivere l' 'esperienza Festival'.