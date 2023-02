Sanremo: prevenzione malattie cardiovascolari, fino al 19 febbraio torna 'Cardiologie Aperte'

Ha preso il via lunedì e terminerà il 19 febbraio, l'iniziativa denominata “Cardiologie Aperte”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore, giunta alla sua diciassettesima edizione. Si tratta del consueto e corale appuntamento animato dai numerosissimi Cardiologi ANMCO presenti in tutte le strutture del nostro Servizio Sanitario Nazionale e della Asl1.

La Fondazione con questo progetto attraverso il proprio numero verde 800 05 22 33 è a disposizione dei cittadini, che possono chiamare tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno i Cardiologi delle Strutture aderenti all’iniziativa per una consulenza cardiologica gratuita.

"Siamo infatti consapevoli del fondamentale ruolo del Cardiologo nella promozione della prevenzione cardiovascolare e del controllo dei fattori di rischio tema che non può in alcun modo essere marginale nelle scelte strategiche del nostro Sistema Sanitario Nazionale" - sottolineano da ASL 1.