Sanremo: piazza Colombo occupata e disagi per le attività, Comune proroga posteggi al Palafiori

È stato risolto a tempo di record il problema relativo ai posteggi delle attività che si affacciano su piazza Colombo a Sanremo (LINK - ore 11) dove continua ad essere smontato il palco allestito per il Festival. Questa mattina, una brutta sorpresa per Ida Guglielmi del negozio Sanremo Fiorita che si è vista rifiutare la tessera abbonamento del parcheggio al Palafiori, fornita dal Comune per ovviare alla chiusura della piazza.

Tra installazione e rimozione del palco, piazza Colombo è rimasta chiusa circa un mese, con le attività costrette a rinunciare a dehor e spazi vendita esterni. Il caso quest'ultimo proprio della rivendita di fiori che ha patito anche l'eliminazione dei posteggi per 'carico e scarico', importanti per lasciare e usare i mezzi destinati a consegnare fiori e piante in tutta la città. Chiudendo la piazza, il Comune di Sanremo ha fornito una tessera che consentisse all'attività di portare furgoni e auto nel Palafiori.

Come ci ha spiegato questa mattina la signora Ida Guglielmi: "Ci siamo trovati con una bella sorpresa: la tessera del parcheggio fornita dal Comune era scaduta, quindi non potevamo più accedere al Palafiori. È stato un grosso problema. Oggi è San Valentino, lavoreremo senza sosta fino a sera. Ci avevano promesso che entro il 13 la piazza sarebbe stata libera. Non dico tanto ma almeno sarebbe bastato creare un corridoio per far passare i mezzi. Da un mese noi e tutte le attività della piazza patiamo gravi disagi e mancati incassi per questa chiusura. Anche gli altri commercianti sono scontenti della situazione che si è venuta a creare".

In mattinata la signora Guglielmi è stata raggiunta da una telefonata del Comune. La tessera del parcheggio è stata prorogata fino al 19 febbraio. Questa al momento è la tempistica necessaria stimata da Palazzo Bellevue e dagli organizzatori del Palco per la rimozione della struttura e la liberazione di piazza Colombo.