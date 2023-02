Imprenditoria straniera in aumento in tutta Italia: la nostra provincia in continua risalita

Secondo la ricerca della Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, la provincia di Imperia è seconda solo a quella di Prato nella presenza di imprenditori nati all’estero che, in Italia rappresentano ormai oltre il 10% del totale.

In testa ci sono Cina e Romania, rispettivamente con 77.541 e 75.801, un quinto degli imprenditori immigrati in Italia. C’è un aumento tra gli imprenditori albanesi (+7,4%), egiziani (+3,9%) e pachistani (+3,5%). In testa c’è il settore del commercio, seguito da servizi e costruzioni. La nostra regione vede un’incidenza sul totale degli imprenditori pari al 13,7%, con la nostra provincia sopra il 16%.

Secondo quanto evidenziato dai ricercatori della Fondazione Leone Moressa il trend in crescita dell’imprenditoria immigrata, oltre a non essere più una sorpresa, è proseguito anche nel corso degli anni di crisi e della pandemia, insieme al calo degli italiani.