Bordighera: ok del Ministero per il lungomare Argentina, Ingenito "Chi ha bloccato l'iter rimarrà deluso!"

Il Comune di Bordighera ha ricevuto, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il parere positivo alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del lungomare Argentina.

“La cortina di fumo finalmente si è diradata – evidenzia il Sindaco Vittorio Ingenito – e, anche gli uffici competenti di Ministero e Regione, hanno potuto focalizzarsi sulla realtà del progetto ritenendolo ‘migliorativo delle condizioni attuali degli esemplari di araucaria’. Chi ha cantato vittoria per essere riuscito a bloccare l'iter dei lavori resterà deluso, chi ha provato a raccontare il falso agli ignari cittadini mistificando la realtà non ha raggiunto lo scopo”.

“Vogliamo ulteriormente ribadire – termina il primo cittadino - che l'intervento è volto a migliorare le condizioni dei preziosi alberi che caratterizzano il nostro lungomare, un patrimonio che è di tutti i bordigotti e non solo di chi si erge a protettore dell'ambiente con il solo obiettivo di fermare qualsivoglia progetto e prospettiva di sviluppo. Ringraziamo i progettisti e gli Uffici Comunali per lo scrupolo e la puntualità con cui hanno portato avanti questa pratica fondamentale per la nostra città”.