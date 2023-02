A Vallecrosia un incontro sulle truffe telefoniche e domiciliari, Piardi: "Informazioni preziose da dare ai cittadini" (Foto)

La sala polivalente G. Natta, in via Cristoforo Colombo, a Vallecrosia sabato prossimo alle 15 ospiterà un incontro sulle “Truffe telefoniche e domiciliari”.

Per l’occasione, come relatori, interverranno la dottoressa Desirè Anzalone, commissario della Polizia di Stato; Antonino Fazzari, assessore alla Sicurezza del comune di Vallecrosia; la dottoressa Jenny D’Agostino, comandante della polizia locale di Vallecrosia e l’avvocato Enrico Amalberti. La moderatrice sarà Deliana Misale, consigliere nazionale e referente regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale. “Sabato 18 febbraio organizziamo un incontro" - dice Fulvio Becagli, presidente della Pro Loco Città di Vallecrosia - “Un’occasione per avere informazioni importanti sulle truffe telefoniche, in particolar modo domiciliari ma anche sui cellullari, che ormai oggi sono all'ordine del giorno. I call center ti propongono qualsiasi cosa. Le vittime sono soprattutto gli anziani che qualche volta si lasciano circuire da falsi incaricati dell'Enel o di aziende telefoniche. Nelle truffe via internet, ben mascherate, purtroppo ci cadono spesso tante persone, a volte anche aziende. Conosco diverse persone che sono cadute nelle grinfie di truffe di questo genere semplicemente dicendo un 'sì', che viene usato per stipulare contratti non richiesti e alla fine bisogna andare per vie legale per poterli disdire. Vogliamo portare l'attenzione su questo genere di truffe e soprattutto mettere in guardia tutti, non solo gli anziani. Avremo il piacere di avere tra i relatori un commissario della Polizia di Stato, il nostro assessore alla Sicurezza cittadina e la comandante della polizia locale, che penso siano tre voci fondamentale che potranno dare indicazioni su questi tranelli“.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco città di Vallecrosia con il patrocinio del comune di Vallecrosia, Assessorato alla Cultura e ai Servizi Sociali. “Reputo che siano informazioni preziose da dare ai cittadini perché sempre di più si assistono a strumentalizzazioni, tra incidenti stradali e vendita di prodotti finti o l’ingresso in casa di persone che si spacciano per funzionari oppure operai di acqua, gas e luce" - dice il vicesindaco e assessore con delega Servizi Sociali, Sanità, Personale, Cultura e Servizi democratici Marilena Piardi - “Sono informazioni già dette tante volte in altre occasioni però sentire anche l’esperienza del comandante della polizia locale di Vallecrosia e, quindi, contestualizzare sulla nostra cittadina alcuni episodi è importante. Inoltre vi è anche un aspetto in più visto che sarà presente pure il commissario di Polizia di Stato che fornirà informazioni più precise. Reputo che sia un appuntamento importante, che fornisce informazioni preziose e interessanti e che può avere anche una ricaduta positiva in quanto molte cose, anche se dette e ridette, magari verranno ascoltate un po’ di più visto che saranno contestualizzate. Mi preoccupo, come assessore ai Servizi Sociali, soprattutto degli anziani, che sono le maggiori vittime di questi inganni. Auspico che ci saranno, tra le persone che verranno ad ascoltare, pure gli anziani, anche se in passato sono già stati fatti incontri con il comandante dei carabinieri nel centro anziani o nella parrocchia di San Rocco, ma ricordare, soprattutto questi casi, non fa male”.