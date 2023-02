Lorenzo Cesa (UDC) detta le linee per Savona, Imperia, La Spezia e Genova in vista delle amministrative

Nella sede Nazionale Udc di Roma si è svolto un incontro con i vertici del partito dello scudocrociato ed i referenti provinciali di Savona (Roberto Pizzorno), La Spezia (Loriano Isolabella) e Imperia (Andrea Rapa) in vista delle prossime elezioni amministrative dove l’Udc vuole dare il proprio contributo per le elezioni dei candidati sindaci sul proprio territorio.

Il segretario, onorevole Lorenzo Cesa, che ha presieduto la riunione, ha dato pieno mandato e autonomia ai territori per la composizione della liste e le alleanze in vista delle elezioni comunali, rimarcando l'importanza dei provinciali in questo delicato momento che sta attraversando il partito.

Si è parlato anche delle prossime Elezioni Europee e le varie strategie da portare avanti per raggiungere un buon risultato. Alla riunione ha partecipato il segretario amministrativo nazionale Udc Calogero Di Carlo.