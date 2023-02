Imperia: 'Guardiamo avanti insieme?' con i manifesti in giro per la città scatta la campagna elettorale di Claudio Scajola (Foto)

Dalle prime ore di questa mattina a Imperia sono apparsi, per primi, i manifesti che ufficializzano la candidatura di Claudio Scajola. Una fotografia dell'alba sul mare, opera dell'artista imperiese Settimio Benedusi. E un messaggio molto breve, che è un invito: ‘Guardiamo avanti insieme?’ La firma è quella autentica di Scajola che però scrive solo Claudio.

"C’è di nuovo luce su Imperia. La luce della ripresa e della fiducia ritrovata nel futuro, grazie a tutti voi che ogni giorno in questa città lavorate e vivete, insieme a me, contribuendo al suo sviluppo" commenta Scajola che prosegue: "Nel 2018 la nostra città stava vivendo un periodo di crisi, immobilismo e promesse tradite. Che gravavano su tutti. In quello scenario, aperto a tutti e contro nessuno, ho preso un impegno con lo scopo di aiutare la città che amo a riprendere il cammino della crescita. E, credetemi, lavoro come un matto”.

“In questi anni - prosegue - abbiamo dovuto affrontare diverse prove che hanno richiesto lo sforzo di tutti, cittadini e amministratori. Tuttavia, sempre insieme, abbiamo trovato la forza di imboccare la strada della ripresa. La città oggi si presenta molto diversa rispetto al 2018. Questa splendida foto, un'alba dell’amico Settimio Benedusi, credo esprima al meglio la rinascita che Imperia sta vivendo. Quella che si merita”.

“Accanto a me sento il sostegno, sincero, di tanti di voi. È per questo motivo - conclude Scajola - che ho scelto la strada della coerenza. Per Imperia, senza le sigle dei partiti. Dalla parte della città, che è fatta di teste, cuori e voci... di tutti i colori. È l'unione che fa la forza. Che dite: Guardiamo Avanti Insieme?".