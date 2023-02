Sanremo 2023, lo sfogo di Ariete: "Spiace vedere tanta cattiveria gratuita da parte di persone adulte"

"Mi sono divertita, prima sera emozionata, ma me la sto vivendo veramente bene" così Ariete dopo la serata cover in conferenza stampa.

"Sicuramente avrò suscitato la curiosità di qualcuno - commenta la contante -. Non so cosa aspettarmi per il futuro, perché ci sono tanti fattori che lo determineranno. Difficile immaginare cosa cambierà".

Felice comunque della scelta di Amadeus di puntare sui giovani: "Credo che avvicinarsi così tanto alla musica dei giovani da parte di Amadeus sia la cosa migliore e poi ripaga."

La canzone, Mare di guai, è una ballad in cui Ariete racconta la fine della storia d’amore con la sua fidanzata. Il brano ha lo zampino di Dario Faini, in arte Dardust, che nel 2019 ha “vinto” il festival di Sanremo con Mahmood “Soldi”. La canzone è stata scritta da Calcutta, entrambi sono della zona di Latina.

L'esibizione di ieri insieme a Sangiovanni non ha convinto però il pubblico: "Credo di aver cantato bene, non cambierei la scelta del brano".

Un po' di amaro in bocca per la giovane arriva dai social sui ha così tanto seguito: "Spiace vedere tanta cattiveria gratuita da parte di persone anche di una certa età. Vedere persone che potrebbero essere i miei genitori accanirsi, come se sbagliare una nota, fosse come se avessi fatto del male a qualcuno, non è sano".

E proprio parlando dei genitori ricorda: "I miei genitori mi hanno sostenuto, ma all'inizio hanno ovviamente storto un po' il naso, non siamo una famiglia di artisti quindi non c'è mai stata la necessità di andare sopra le righe".