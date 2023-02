Amadeus sui record della kermesse: "Oggi Sanremo è il Festival dei giovani"

Di fronte ai dati inequivocabili degli ascolti dell'ultima serata (oltre 11 milioni di spettatori e 66% di share, ndr) che non si vedevano dal 1987, anche il direttore artistico Amadeus è rimasto senza parole.

"Voglio godere con tutta l’azienda di questo successo, senza la presunzione di aver fatto chissà cosa, semplicemente facendomi guidare dal cuore".

Contento anche per il ritorno in città di tanti giovani anche da altre città proprio per il Festival. "Fuori dagli alberghi c’è una marea di gente e la maggior parte ha meno di 35 anni. Oggi Sanremo è il Festival dei giovani, senza dimenticare la storia.