Sanremo: Aleandro Baldi ospite della giornata conclusiva della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

La giuria, il cui Presidente Onorario è Monsignor Giovanni D'Ercole, proclamerà il vincitore di questa seconda edizione. Sarà assegnato un premio al vincitore ed altri premi realizzati dall'orafo Michele Affidato , tra cui quello della stampa e il premio al miglior progetto discografico. Altro riconoscimento importante é il Premio Papaboys Cristian Music 2023. Prenderanno parte alla kermesse canora diversi ospiti, tra cui il cantautore Aleandro Baldi, il quale ritorna a Sanremo sul palco dell'antico Teatro della Federazione Operaia , dopo aver partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo: nell'anno 1992 nella categoria “Nuove Proposte”, con la canzone ‘Non Amarmi’, cantata in coppia con Francesca Alotta e nel 1994, in cui vinse il Festival con la canzone “Passerà”, nella categoria Big.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, nell'Antico Teatro della Federazione Operaia, si conclude la seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. La finale sarà condotta dall'attrice Daniela Fazzolari , dal Direttore artistico Fabrizio Venturi e dal Dj Mitch di Radio 105 e sarà trasmessa, in diretta su Cristian Music TV Channel , sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , e, in diretta radiofonica su Radio Mater.

Si esibiranno nuovamente, a grande richiesta, dopo il successo ottenuto ieri, Noel Robinson e Jnr Robinson, star internazionali inglesi della Cristian Music e Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia. Mago Heldin, prestigiatore ed illusionista, sarà anch'egli ospite di questa ultima giornata, il quale, con il suo Magic Show (The art of illusion) ha girato l’intera Europa, su navi da crociera, nei teatri, nei casinò e nelle TV. Il suo debutto è legato a Raffaella Carrà in "Carramba che sorpresa".