Il Comune pensa a una ‘squadra Festival’ per gestire organizzazione, eventi e rapporti con Rai, Biancheri: “Serve, la manifestazione sta uscendo dall’Ariston”

Negli ultimi anni il Festival di Sanremo è cresciuto a dismisura uscendo dal Teatro Ariston per invadere le strade e le piazze della città. Il lavoro del Comune, quindi, si fa sempre più complesso sul piano logistico e organizzativo nel gestire una macchina sempre più complessa e articolata e che (per fortuna) non accenna a volersi fermare.

L’amministrazione, quindi, sta pensando a una ‘squadra Festival’ per la gestione del tutto, un ufficio dedicato per coordinare i lavori e pianificare la comunicazione con Rai sia durante l’anno, sia nella settimana clou.

“Il Festival è cambiato molto, cinque o sei anni fa non sarebbe stata necessaria una struttura interna ma ora serve perché la manifestazione sta uscendo dall’Ariston, serve creare una squadra - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri in conferenza stampa - stiamo pensando di creare una ‘squadra Festival’ per essere più organizzati e operativi”.

Al momento ancora non è chiaro se Palazzo Bellevue opterà per un ufficio, un tavolo di lavoro o un possibile ‘mister Festival’ che possa accentrare le incombenze, l’organizzazione e i rapporti con Rai. Da lunedì inizierà il lavoro in Comune.