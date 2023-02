Sanremo 2023: presentata ufficialmente l'edizione 2023 del concorso nazionale ‘Il + Bello d’Italia’

Presentazione ufficiale a Sanremo dell’edizione 2023 del concorso nazionale ‘Il + Bello d’Italia’. Hanno partecipato i primi concorrenti delle prossime selezioni in Liguria guidati da Alessandro Verdolini di Ancona, vincitore dell’ultima edizione. Spaccanapoli e i produttori vinicoli Govone sono le ultime aziende che hanno creduto nel successo del concorso di bellezza nato nel 1979.



«Quest’anno – spiega Silvio Fasano affiancato dal direttore artistico Fabio Fallabrino – abbiamo deciso di iniziare da un palcoscenico decisamente straordinario, il Festival di Saremo. Siamo stati accolti dal ristorante pizzeria Spaccanapoli proprio a pochi passi dal Casinò e dall’Ariston dove i nostri ragazzi hanno fatto una prima passerella tra centinaia di persone incuriosite dalla loro presenza. Questo è solo l’inizio di un anno che si preannuncia spettacolare. In Liguria sono previste una decina di selezioni, ma in tutta Italia le selezioni saranno oltre la cinquantina con tanti ragazzi motivati e soprattutto desiderosi di indossare quella corona che ha portato tanta fortuna».



A questo proposito sono aperte le iscrizioni al concorso, a titolo gratuito, inviando la candidatura alle email iscrizione@ilpiubelloditalia.com oppure silviofasano@virgilio.it oppure telefonando al numero 320.8703158