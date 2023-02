Sanremo, il prefetto di Imperia Romeo visita la nave “Aurelio Visalli” (Foto)

In sosta presso il porto di Sanremo, la nuova unità della guardia costiera italiana “Aurelio Visalli” ha ricevuto, nella giornata odierna, la visita del neo prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, accompagnato dal capo del compartimento marittimo di Imperia, il capitano di fregata Carlo La Bua, e dal capo del circondario marittimo di Sanremo, il tenente di vascello Isabella De Luca.

Accolti dal comandante dell’unità, il tenente di vascello Andrea Graziani e da tutto l’equipaggio, nel corso della visita sono state illustrate le attività e le caratteristiche che definiscono la M/V CP 442, una delle navi SAR più grandi al mondo, nonché la più lunga imbarcazione auto raddrizzante ed inaffondabile mai costruita in Italia. Lunga oltre 33 metri con un sistema avanzato di comando e controllo che assicura maggiore autonomia e con una velocità massima di oltre 30 nodi, l’unità è stata intitolata al 2°C° Aurelio Visalli che, nel tentativo di salvare due giovani dalla forza del mare, ha perso la vita il 26 settembre 2020.

Il motto: “Animo animo vitam mari dedit” (Con grande coraggio ha donato la vita al mare) esprime il senso del sacrificio del sottufficiale. Al termine della visita, il prefetto ha manifestato il proprio apprezzamento sull’operato svolto con professionalità, passione e grande amore dall’equipaggio della M/V CP 442 delle capitaneria di porto – guardia costiera e ha trascritto la prima dedica sul libro d’onore dell’unità, esprimendo il proprio onore e privilegio per aver potuto incontrare questa eccellenza italiana. Uomini e donne che quotidianamente operano per mare, per aria e per terra, fornendo un fondamentale contributo per l’ambiente, la sicurezza dei trasporti marittimi, ma soprattutto per la salvaguardia della vita umana in mare.