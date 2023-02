Sanremo 2023: gli appuntamenti di domani di 'Rete Doc' al Palafiori di corso Garibaldi

RETE DOC, la rete di professionisti dello spettacolo più grande d’Italia, propone durante la 73° edizione del Festival di Sanremo una serie di appuntamenti formativi e musicali al Palafiori di Sanremo.

Domani, venerdì 10 febbraio, alle 18.30 presso la Club House, il talk sull’incontro tra arte e brand "Sponsor Show: quando i brand e il mondo degli eventi si incontrano per creare nuove opportunità" con ospiti Massimo Bonelli (Direttore Artistico Primo Maggio Roma); Andrea Ponzoni (Project Manager Karma Clima); Alessandro Formenti (Mura Festival); Claudia Cefalo (Resp. Comunicazione Bergamo Summer Revolution); Paolo Cattaneo (Sales Manager Welcome ADV).

Il panel descrive e racconta di come, attraverso la co-progettazione, è possibile creare sinergie tra processi artistici e promozionali, utili al successo di una campagna e alla realizzazione di un progetto artistico. Analizzando alcuni casi-studio di successo, verranno esposte nuove modalità d’interazione tra band e produttori di contenuti artistici. Gli eventi presi in considerazione ruotano attorno a temi cardine, tra cui: sostenibilità ambientale, riqualifica urbana, gestione grandi flussi, innovazione tecnologica e identità sonora.

Dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo, nella sala lounge si esibirà MERIFIORE.

Inoltre, durante tutta la settimana del Festival di Sanremo, il personale specializzato di Rete Doc sarà a disposizione degli addetti ai lavori in uno spazio fisso sito al secondo piano del Palafiori (di fronte all’entrata della Sala Stampa Lucio Dalla) per fornire consulenze fiscali e amministrative gratuite, sui vantaggi del lavoro in cooperativa e sui diritti dei lavoratori dello spettacolo.