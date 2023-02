Angelo Duro, in mutande sul palco dell'Ariston: "Io sono un trasgressivo, non ho neanche un tatuaggio"

E' Angelo Duro a chiudere la seconda puntata del Festival di Sanremo.

"All'una meno dieci mi ha fatto uscire!" ha esordito il comico palermitano ospite della kermesse.

Una scelta quella di invitare Duro che aveva fatto discutere proprio per i toni sopra le righe e i testi irriverenti.

"Il secondo genito ha la vita spianata. Hanno una grande possibilità, fare esperienza. Io ho imparato da mio fratello: lui si è sposato, io no. lui ha fatto figli, io no. Non ho fatto cazzate. L'America ha preso il nome da Amerigo Vespucci che ci è arrivato per secondo" ha ironizzato in riferimento alla corsa all'arrivismo della società moderna.

"Ci tengo a essere secondo, non voglio essere primo. Oggi c'è questa cosa a essere primi. Si è superato ogni limite".

Una comicità che non fa sconti a niente e nessuno, Dura ironizza su tutti dalla moda dei tatuaggi alla fedeltà di coppia.

"Io trasgredisco non voi, io sono astemio: troppo facile dire le cazzate da ubriachi".

"Io trasgredisco, sto insieme alla stessa ragazza da 14 anni: la tradisco regolarmente. Mio nonno andava a puttane, ma il matrimonio no".

"Voi donne non pensate all'utilità delle puttane, razziste, vi salvano il matrimonio".

Il comico è uscito a fine della sua esibizione, salutando con il dito medio il pubblico, come è nel suo stile. "Vi avevo avvisato di cambiare canale" ha scherzato il direttore artistico Amadeus.