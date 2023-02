gIANMARIA dopo Sanremo Giovani arriva al Festival 2023: "Sono stato vittima di bullismo, mostro è un modo per combatterlo"

Il 21enne gIANMARIA dopo aver vinto Sanremo Giovani approda sul palco dell'Ariston con il brano "Mostro"

Insieme a Madame e Sangiovanni arriva dallo studio vicentino: "Vicenza è una città piccolissima ma c'è tantissimo fermento".

Un pezzo che come spiega lo stesso artista "parla di una persona che si è smarrita di un attimo in cui non sono stato a fuoco, poi mi sono ritrovato nel momento in cui mi sono dato una risposta a tutte le preoccupazioni".

Ieri sera sul palco, ha indossato un braccialetto blu per ricordare la giornata contro ogni forma di bullismo. "Personalmente l'ho subito e mostro è un po' modo per combattere questo fenomeno".

Domani sarà presente anche la sua coach a X Factor, Emma.

"Emma? Mi ha detto un grande in bocca al lupo, mi ha chiamato dopo l'esibizione mi ha fatto i complimenti".

In duetto è con Manuel Agnelli con "Quello che non c'è" degli Afterhours.

"Molto contento, ci siamo sentiti prima per telefono e poi è nata una corrispondenza, abbiamo scelto quel brano da cantare sul palco domani sera".